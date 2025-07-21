Велосипедиста жестко сбили на пешеходном переходе на Древлянке

Иномарка жестко сбила велосипедиста на пешеходном переходе. Дорожный инцидент произошел днем 20 июля в районе дома № 8 на улице Попова в Петрозаводске.

Судя по опубликованному видео, автомобиль двигался прямо, замедлился для пропуска пешехода, а потом поехал. В это время по «зебре» двигался велосипедист. От удара велосипед отбросило на несколько метров вперед, а человек оказался на капоте машины, после упал на асфальт и не двигался. Водитель вышел из машины, схватился за голову и подошел к сбитому человеку.

В Госавтоинспекции сообщили, что в аварии пострадал велосипедист 1994 года рождения. Сбил его водитель на «Хонде» 1985 года рождения. Обстоятельства аварии еще выясняют. © «Петрозаводск говорит»