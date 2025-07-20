Появились подробности смертельного ДТП в Суоярвском округе

Стали известны подробности вчерашнего ДТП на подъезде к озеру Танковое в Суоярвском округе, сообщает ГАИ МВД по Карелии.

По предварительной информации полиции, произошло столкновение автомобилей Лада Самара и Nissan Almera. В отечественном автомобиле погиб пассажир 1953 г.р., пассажир 1959 г.р. и водитель 1977 г.р. травмированы. В иномарке травмирован водитель 2005 г.р.

Госавтоинспекция Суоярви проводит проверку, все обстоятельства ДТП устанавливаются. © «Петрозаводск говорит»