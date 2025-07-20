20 июля 2025, 16:53
Происшествия

Появились подробности смертельного ДТП в Суоярвском округе

Один человек погиб, трое травмированы
Лесная дорога с грунтовым покрытием
Фото: МВД по Карелии

Стали известны подробности вчерашнего ДТП на подъезде к озеру Танковое в Суоярвском округе, сообщает ГАИ МВД по Карелии.

По предварительной информации полиции, произошло столкновение автомобилей Лада Самара и Nissan Almera. В отечественном автомобиле погиб пассажир 1953 г.р., пассажир 1959 г.р. и водитель 1977 г.р. травмированы. В иномарке травмирован водитель 2005 г.р.

 

Госавтоинспекция Суоярви проводит проверку, все обстоятельства ДТП устанавливаются. © «Петрозаводск говорит»

 

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Карелия
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