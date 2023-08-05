05 августа 2023, 09:02
Велосипедиста сбили в Ленобласти, его тело достали из лобового стекла
Вечером на М-10 не разъехались «Шевроле» и двухколесный, для последнего встреча стала фатальной
Авария со смертельным исходом произошла в минувшую пятницу, 4 августа, на трассе М-10 в районе поселка Ушаки в Ленобласти.
На дороге столкнулись автомобиль «Шевроле Нива» и велосипедист. Удар был такой мощный, что велосипедист пробил лобовое стекло автомобиля. Водитель двухколесного транспорта погиб на месте.
Спасатели извлекли тело погибшего и передали полиции. // фото VK-паблик «Аварийно-спасательная служба ЛО»