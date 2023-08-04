Парк в Петрозаводске закрыли на 21 день из-за угрозы птичьего гриппа

В столице Карелии с сегодняшнего дня вводят ограничения из-за гриппа птиц. Указ в связи с выявлением возможного эпизоотического очага подписало руководство республики, ситуацию держит на контроле региональный минсельхоз.

Очагом стала территория, прилегающая к Неглинке в районе парка 50-летия Пионерской организации. Доступ временно закрыли, мера будет действовать до отмены ограничений. По ветеринарным правилам срок составит 21 день. Пройти в опасную зону смогут лишь специалисты.

Все, что находится в радиусе 5 км от границ очага, считается угрожаемой зоной. Для нее также установлены ограничения. В частности - запрет на ввоз и вывоз птиц и инкубационного яйца, заготовку птичьих кормов, выгульное содержание птиц и проведение сельскохозяйственных: ярмарок и выставок и т.д.

Ветеринары обходят личные хозяйства с птицами в угрожаемой зоне, берут материал на анализ. Домашнюю птицу можно привить. Специалисты минприроды также проверят охотугодья.

3 августа в помете утки была найдена РНК вируса гриппа А. Территорию огородили лентами и стали проводить дезинфекцию, дополнительные исследования. // фото предоставлено пресс-службой губернатора РК