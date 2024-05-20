Велосипедиста сбили на перекрестке в Петрозаводске

Утром 20 мая в Петрозаводске на улице Калинина автомобиль сбил велосипедиста. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

Все случилось в 8:04. На кадрах видно, как автомобиль, ехавший на красный свет, сбивает велосипедиста, который ехал на зеленый, но пересекал проезжую часть, не спешившись.

После удара машина вылетела на встречку, чудом никого не задев. Велосипедист смог подняться самостоятельно. // Фото: скриншот видео CityLink