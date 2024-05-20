Автомобиль влетел в столб в Петрозаводске

Вечером 19 мая в Петрозаводске автомобиль влетел в столб. Об этом сообщает паблик пожарной части Соломенного.

Инцидент случился в седьмом часу вечера на Петрозаводском шоссе. На месте происшествия работали спасатели, а также сотрудники ГИБДД.

По какой причине транспортное средство вылетело с дороги, неизвестно. В результате инцидента никто не пострадал. // Фото пожарной части №75