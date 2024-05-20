20 мая 2024, 11:55
Происшествия

Автомобиль влетел в столб в Петрозаводске

Спасатели привлекались к ликвидации последствий ДТП в карельской столице

Вечером 19 мая в Петрозаводске автомобиль влетел в столб. Об этом сообщает паблик пожарной части Соломенного.

Инцидент случился в седьмом часу вечера на Петрозаводском шоссе. На месте происшествия работали спасатели, а также сотрудники ГИБДД.

По какой причине транспортное средство вылетело с дороги, неизвестно. В результате инцидента никто не пострадал. // Фото пожарной части №75

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Петрозаводск
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