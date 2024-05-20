Мужчину осудили за угон мотоцикла в Петрозаводске

Петрозаводский городской суд вынес приговор мужчине, который обвинялся в краже мотоцикла и в уничтожении идентификационного номера транспортного средства. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Было установлено, что в августе 2023 года похититель угнал мотоцикл Yamaha, который был припаркован в одном из дворов карельской столицы. Мужчина каким-то образом сумел запустить двигатель и уехал. В дальнейшем он уничтожил идентификационный номер транспортного средства, номер шасси и двигателя.

Горожанину назначено наказание в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы. В пользу потерпевшей частично возмещен ущерб на сумму более 100 тысяч рублей. // Фото: unsplash.com / Michael Fortsch