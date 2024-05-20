Женщина узнала об измене мужа и разнесла комнату соперницы

В Кемском районе женщина разнесла комнату в общежитии, когда узнала про измену супруга. В отношении 44-летней местной жительницы завели дело об умышленном повреждении бытовой техники. Ей может грозить до двух лет лишения свободы.

Женщина узнала про адюльтер в майские праздники. Желание отомстить подтолкнуло ее наведаться в комнату соперницы, разбить телевизор, повредить плиту и раскидать вещи.

Находясь в полиции, женщина во всем призналась, раскаялась и пообещала возместить ущерб, который составил 25 тысяч рублей. // фото unsplash.com