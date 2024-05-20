20 мая 2024, 10:49
Жуткую аварию с пешеходом в Карелии устроил пьяный водитель
В ГИБДД прокомментировали дорожную аварию в Сегеже
В ГИБДД Карелии прокомментировали жесткую аварию с участием пешехода, произошедшую днем 19 мая в Сегеже.
По данным ведомства, водитель автомобиля Ford Focus не уступил дорогу пожилой женщине, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. При этом 55-летний автомобилист был пьян.
В результате инцидента 71-летняя пенсионерка получила травмы. Женщина была доставлена в стационар.
В отношении водителя составлены административные материалы, транспортное средство задержано. Судьбу мужчины решит суд. // Фото ГИБДД Карелии