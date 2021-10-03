Велосипедиста сбили на оживленной улице в Петрозаводске

На Комсомольском проспекте в карельской столице сбили велосипедиста. Инцидент произошел 3 октября в 18:40.

Как рассказал водитель, его автомобиль совершал левый поворот с Комсомольского проспекта на набережную Ла-Рошель. По его словам, на пешеходном переходе неподалеку от перекрестка загорелся красный сигнал для машин, и он, воспользовавшись этим, начал маневр. Однако по проспекту в это время быстро ехал велосипедист. Водитель не заметил его и сбил.

К месту ДТП приехала бригада скорой помощи. В момент написания данной новости решался вопрос о том, надо ли вести пострадавшего в травмпункт.

Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.