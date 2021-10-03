03 октября 2021, 11:08
Происшествия

Женщина погибла в аварии на трассе «Кола» в Карелии

Пешеход попала под колеса автомобиля в Медвежьегорском районе

Вечером 2 октября в Медвежьегорском районе произошла трагедия на трассе «Кола». Погибла женщина, сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, все случилось в 21:00 на 605-м километре федеральной магистрали. 37-летний водитель автомобиля «Тойота» допустил наезд на пешехода, который шел по краю проезжей части.

В результате происшествия 62-летняя женщина-пешеход погибла. Обстоятельства аварии устанавливаются. Фото источника

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Медвежьегорский район
трасса Кола
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ГИБДД
новости Карелии