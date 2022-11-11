11 ноября 2022, 10:01
Велосипедиста госпитализировали после столкновения с «буханкой»
В Госавтоинспекции Карелии рассказали подробности аварии в Медвежьегорском районе
УАЗ выезжал с прилегающей территории, когда велосипедист двигался по главной, предварительно установили в Госавтоинспекции Карелии. Произошло столкновение.
Авария случилась 10 ноября в 10:48 на 1 км дороги «Медвежьегорск - Толвуя - Великая Губа».
За рулем «буханки» находился 48-летний водитель. После аварии «скорая» увезла 39-летнего велосипедиста. ГИБДД проводит проверку. // фото ГИБДД РК