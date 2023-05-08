Велосипедист в Петрозаводске на скорости влетел в автомобиль

Днем 8 мая в Петрозаводске произошло ДТП с участием безрассудного велосипедиста. Видео опубликовали в паблике «Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии» ВКонтакте.

В кадре видно, как мужчина мчится по дороге на велосипеде с огромной скоростью. Около дома № 37 по проспекту Александра Невского он врезается в машину, которая поворачивает.

Удар такой сильный, что велосипедист переворачивается в воздухе. Он жив, потому что потом поднимается и уходит, сильно хромая. Инцидент произошел примерно в 13:48. // фото, видео: «Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии» / ВКонтакте.