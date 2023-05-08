Большой район Петрозаводска остался без электроэнергии

Днем 8 мая, в понедельник, пропало электричество в части домов на Кукковке. Свет отключили в 12:15, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

Электроснабжения нет не во всем микрорайоне, а только в его части. Причиной стала авария на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения АО «ОРЭС-Петрозаводск».

В это же время остановилась насосная станция компании «ПКС — Тепловые сети». Это также произошло из-за повреждения на централизованных сетях. В данный момент аварии пытаются устранить. // фото: freepik.com