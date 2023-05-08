Нанятый работник украл у сельчанина 1,5 миллиона рублей в долларах

Из дома жителя карельского села пропали несколько тысяч американских долларов. По курсу это полтора миллиона рублей, хозяин не мог предположить, кто их украл, сообщили в МВД республики.

Сотрудники угрозыска нашли подозреваемого быстро. Оказалось, это 39-летний местный житель. Потерпевший нанял его для проведения ремонта, поэтому тот имел доступ в дом.

Зная, что хозяин скоро должен уехать, вор решил, что пропажа наличности останется незамеченной. Потратить деньги он не успел – доллары вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело о краже. // фото: jcomp/ freepik.com