Серьезный пожар случился на выезде из Петрозаводска

Утром 8 мая очевидцы заметили клубы черного дыма, поднимающиеся над Петрозаводском. В сообществе «Подслушано в ПТЗ» ВКонтакте опубликовали фото и предположили, что пожар случился на Кукковке.

Позднее в МЧС уточнили, что вспыхнуло двухэтажное офисное здание на улице Онежской флотилии. Это произошло примерно в 11:00, огонь уже локализовали.

Согласно предварительным данным, пострадавших и погибших нет. Пожарные продолжают тушить огонь. // фото: «Подслушано в ПТЗ»/ВКонтакте