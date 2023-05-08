Шесть человек погибли из-за масштабных пожаров в Курганской области

Во время сильных пожаров на территории Курганской области погибли уже шесть человек, стихия продолжает бушевать. Об этом осведомленные источники сообщили ТАСС.

- При пожарах погибли шесть человек, еще 14 получили различные травмы, в основном ожоговые. Пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения,

- уточнил собеседник агентства в медицинских кругах.

Пожары вспыхнули в нескольких населенных пунктах региона 7 мая. В регионе пришлось ввести режим ЧС. Эвакуируют жителей деревень Плоская, Редькино, Сладко-Карасинское, Кодское, микрорайона Тополя, поселков Смолино и Увал в пригороде Кургана.

Сгорели уже 42 дома. Тушение огня осложняется сильными порывами ветра и аномальной жарой. Возбуждено уголовное дело о халатности. // фото: МЧС России