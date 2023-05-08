Выяснилось, кто погиб в страшной аварии на трассе «Кола»

Днем 7 мая мужчина погиб в страшном ДТП на автодороге «Кола». Выяснилось, что он проживал в селе Сосновка.

В группе «Медвежьегорск Online» сообщили о смерти местного жителя и выразили соболезнования его близким. Пишут, что Николай был очень хорошим человеком.

Напомним, ДТП случилось днем в воскресенье между деревнями Лумбуши и Пиндуши. На встречку выехал Volkswagen Polo и столкнулся с ВАЗ. Не выжил водитель отечественного автомобиля. // фото: unsplash.com