Еще одна авария со смертельным исходом произошла сегодня в Карелии

Два дорожных происшествия на дорогах с человеческими жертвами произошли в один день в Карелии.

7 мая в Пудожском районе произошло лобовое столкновение, сообщил в своем телеграм-канале министр здравоохранения республики Михаил Охлопков. В результате погиб 49-летний мужчина.

«В 16:30 ДТП, лобовое столкновение, 10 км в сторону г. Пудож. Труп мужчины, 1974 года рождения, второй пострадавший отказался от медицинской помощи»,

- написал министр.

Другое ДТП произошло на севере Карелии в Беломорском районе на трассе «Кола». Автомобиль «Рено Сандеро» с мурманскими номерами выехал с дороги и врезался в дерево. Водитель погиб на месте. По информации Охлопкова, авария произошла в районе поселка Пушной. Как написал министр – погибший был местным жителем. // фото unsplash.com