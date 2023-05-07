Водитель автомобиля «Рено Сандеро» разбился насмерть на севере Карелии

Авария со смертельным исходом произошла в воскресение на трассе «Кола». Погиб один человек. От автомобиля с мурманскими номерами мало что осталось.

Страшные кадры с места ДТП опубликовали беломорские спасатели.

Сигнал о дорожном происшествии на 806 километре федеральной магистрали поступил спасателям 7 мая в 13:12.

Легковой автомобиль «Рено Сандеро» съехал с дороги и врезался в дерево.

Прибывшие на месте аварии спасатели увидели сильно поврежденный автомобиль с мертвым водителем внутри. Пожарные извлекли тело погибшего. // фото «ГКУ РК «ОПС по Беломорскому району»