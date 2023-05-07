Умер заслуженный артист России Александр Тютрюмов

64-летний актер театр и кино Александр Тютрюмов умер в Санкт-Петербурге, сообщается в телеграм-канале 112.

Дочь актера подтвердила изданию 78.ru смерть отца. С ее слов, артист ничем не болел, но почувствовал острое недомогание.

Зрителям Тютрюмов знаком по ролям в сериалах «Убойная сила» и «Агент национальной безопасности». В 2018 году артист представлял в Петрозаводске документальную ленту «Смеюсь» - прототип фильма с рабочим названием «Петька» о малолетних узниках финских лагерей. Съемки картины проходили в Карелии. Зрителю ее показали под названием «Весури».

Заслуженный артист РФ родился в 1959 году в Подпорожье в Ленобласти. За карьеру снялся более чем в 40 фильмах и сериалах. // фото unsplash.com/ Екатерина Чеснокова/ РИА Новости