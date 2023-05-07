Пенсионерка стала инвестором и лишилась сбережений

Пенсионерка из Лахденпохского района стала инвестором после звонков неизвестных и лишилась денег. Обманутая жертва аферистов обратилась в полицию.

Дистанционные жулики названивали жительнице Карелии с начала апреля. В беседе они представлялись менеджерами инвестиционной площадки и предложили пенсионерке возможность заработать на онлайн-инвестициях, рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Пенсионерка зарегистрировалась на нескольких сайтах, сняла 100 тысяч со счета и перевела их постороннему человеку. Связь с лжеменеджерами крупной энергетической компании оборвалась, деньги ей никто не вернул, а прибыль от инвестиций она не получила.

Стражи порядка организовали проверку. Крупная промышленная компания, от имени которой действовали аферисты, распространяет сведения, что по своей инициативе не привлекает россиян к инвестиционным проектам, и не просит переводить деньги на счета физлиц. // фото unsplash.com