Велосипедист упал при виде поворачивавшего автомобиля

Днем 5 августа проезжую часть не поделили автомобиль и велосипедист. Один проехал дальше, а второй покалечился. В дорожной полиции раскрыли подробности ДТП на нерегулируемом перекрестке в Кеми.

Как предварительно выяснили в Госавтоинспекции, водитель Kia Bongo при повороте направо не пропустил велосипедиста, пересекавшего проезжую часть дороги, на которую водитель поворачивал.

В результате созданной помехи 54-летний велосипедист не справился с управлением и упал, заработав травмы. Водитель иномарки поехал дальше по своим делам. Его разыскали сотрудники ГАИ и вынесли постановление об административном правонарушении. По решению суда у 51-летнего водителя могут отобрать водительские права или отправить под арест до 15 суток. © «Петрозаводск говорит»