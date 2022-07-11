Велосипедист сбил тринадцатилетнего пешехода на Древлянке

В понедельник, 11 июля, в 12:04 в районе дома №5 по Лесному проспекту был сбит ребенок. По сообщению дорожной полиции, велосипедист на тротуаре наехал на подростка, 2009 года рождения.

Инцидент запечатлела уличная камера наблюдения компании CityLink. Несовершеннолетний получил травму, ему назначили лечение. Велосипедист о случившемся сообщать в ГИБДД не стал. Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев происшествия и позвонить по номеру 71-59-00.

По предварительным данным велосипедом управлял мужчина, на вид 50-60 лет, с бородой, был в желтой кепке и с рюкзаком на спине. (фото скриншот)