11 июля 2022, 16:20
14 водителей отстранили от управления за выходные в Петрозаводске
Охота на пьяных за рулем продолжится в столице Карелии во вторник
14 водителей отстранили в Петрозаводске за выходные. Из них 9 находились в состоянии опьянения, а 5 - не имели прав.
Нарушителям грозит административный штраф и лишение водительских прав. У водителей, у которых и так нет удостоверения, автомобиль эвакуировали на спецстоянку.
Госавтоинспекция Петрозаводска проведет очередной рейд по отлову нетрезвых автомобилистов. 12 июля в карельской столице проведут мероприятие «Контроль трезвости». (фото Госавтоинспекция Петрозаводска)