14 водителей отстранили от управления за выходные в Петрозаводске

14 водителей отстранили в Петрозаводске за выходные. Из них 9 находились в состоянии опьянения, а 5 - не имели прав.

Нарушителям грозит административный штраф и лишение водительских прав. У водителей, у которых и так нет удостоверения, автомобиль эвакуировали на спецстоянку.

Госавтоинспекция Петрозаводска проведет очередной рейд по отлову нетрезвых автомобилистов. 12 июля в карельской столице проведут мероприятие «Контроль трезвости». (фото Госавтоинспекция Петрозаводска)



