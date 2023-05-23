Велосипедист пострадал на Голиковке

По сообщению Госавтоинспекции карельской столицы, водитель автомобиля «Шевроле» не пропустил велосипедиста.

Авария произошла утром 22 мая на перекрестке улиц Калинина и Володарского в Петрозаводске.

35-летний «наездник» двигался по правому краю проезжей части прямо. Автомобиль совершал левый поворот. В результате велосипедист упал и получил травмы. // фото Госавтоинспекция города