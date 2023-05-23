Пенсионерка оформила 4 кредита и перевела аферистам почти 2 миллиона

Две пенсионерки в Петрозаводске попались на уловки мошенников. Одна взяла большую сумму в кредит и отдала злоумышленникам, вторая перевела свои сбережения, сообщили в МВД Карелии.

Так, 63-летнюю женщину «сотрудники полиции» и «работники банка» убедили, что не нее незаконно оформили кредиты.

Чтобы спасти деньги, пенсионерка по указанию аферистов перевела на неизвестные счета не только свои накопления, но и заемные деньги – она оформила четыре кредита. В итоге женщина лишилась более чем 1 730 000 рублей.

В похожую ситуацию попала 75-летняя петрозаводчанка. Женщина ответила на звонок «работника банка». Тот рассказал, что преступники могут снять деньги с ее накопительного счета. Для убедительности к разговору далее подключился «сотрудник правоохранительного ведомства».

Чтобы избежать потери денег, надо было самостоятельно обналичить и перевести их. Горожанка потеряла более 728 тысяч рублей, перечислив их на продиктованные счета. // фото: freepik.com