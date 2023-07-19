19 июля 2023, 11:00
Велосипедист попал в больницу после ДТП в Петрозаводске
Пожилого человека жестко сбили на Ключевой
Днем 18 июля в Петрозаводске под колеса автомобиля попал велосипедист. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД города.
Инцидент произошел на улице Ключевой в 16:50. По данным ведомства, 67-летний водитель автомобиля Lada Kalina при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу велосипедисту и сбил его.
В результате ДТП 76-летний мужчина получил травмы. Он был доставлен в БСМП, пострадавшему назначено стационарное лечение. // Фото ГИБДД Петрозаводска