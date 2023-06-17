17 июня 2023, 11:07
Велосипедист летел по дороге и чудом не попал под машину
Нарушение ПДД в Петрозаводске зафиксировала камера уличного наблюдения
Велосипедист в карельской столице нарушил правила дорожного движения, рискуя жизнью и здоровьем. Видео инцидента в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" ВКонтакте опубликовал автомобилист, под колеса которого тот едва не попал.
Это случилось 14 июня вечером на пересечении проспекта Александра Невского и улицы Ригачина. В кадре видно, что человек не спешился с велосипеда, как того требуют ПДД.
На середине нерегулируемого перекрестка он заметил мчащийся автомобиль и поспешно остановился, спыгнув с двухколесного транспорта. // фото, видео: «ДТП Петрозаводска и Карелии»