17 июня 2023, 10:41
Происшествия

Мужчина в Петрозаводске хотел отремонтировать машину и лишился денег

Житель карельской столицы покупал запчасть к автомобилю и нарвался на мошенников

Попытка купить запасную часть для ремонта автомобиля обернулась финансовыми потерями. Петрозаводчанин пострадал из-за мошенника, сообщили в МВД Карелии.

Объявление о продаже нужной ему запчасти 54-летний мужчина нашел на сайте. Он связался с продавцом и сделал заказ.

Мужчина опрометчиво перевел в счет оплаты восемь тысяч рублей, однако товар до сих пор не получил. Тогда он обратился в полицию, идет проверка. // фото: www.freepik.com

 

Обсудить
Метки: 
новости Карелии
Петрозаводск
мошенники