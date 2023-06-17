Мужчина в Петрозаводске хотел отремонтировать машину и лишился денег

Попытка купить запасную часть для ремонта автомобиля обернулась финансовыми потерями. Петрозаводчанин пострадал из-за мошенника, сообщили в МВД Карелии.

Объявление о продаже нужной ему запчасти 54-летний мужчина нашел на сайте. Он связался с продавцом и сделал заказ.

Мужчина опрометчиво перевел в счет оплаты восемь тысяч рублей, однако товар до сих пор не получил. Тогда он обратился в полицию, идет проверка. // фото: www.freepik.com