Великий пловец Александр Попов проведет мастер-класс в Петрозаводске

Карелия готовится к крупным международным соревнованиям - V этапу Кубка мира по зимнему плаванию. Специальным гостем мероприятия станет четырехкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, многократный рекордсмен мира и Европы, Заслуженный мастер спорта России Александр Попов, сообщает пресс-служба Минспорта РК.

В ходе своего визита в республику Александр Попов не только примет участие в церемониях открытия этапа Кубка мира и награждения победителей и призеров, но и проведет три мастер-класса для карельских спортсменов.

25 марта мастер-классы от легенды мирового плавания ждут воспитанников детских групп Центра спортивной подготовки, учеников спортивной школ, а также лучших профессиональных пловцов со всей республики.

Ориентировочное время начала - 11:00. Место проведения – ФОК на Ключевой.

Фото Twitter.com