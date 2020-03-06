Спортивный квест пройдет в Петрозаводске на Комариной тропе

7 марта в 12:00 в Петрозаводске пройдет спортивный командный квест. Мероприятие состоится на Комариной тропе на территории бывшего Онежского тракторного завода. Участие – бесплатное, сообщает паблик министерства спорта Карелии.

В программе: разминка в стиле скандинавской ходьбы; квест по ближайшим историческим местам Петрозаводска (команды от 3 человек).

Квест можно пройти пешком, бегом или с палками для скандиходьбы. Победителям приготовили вкусные призы. Зарегистрироваться для участия можно в комментариях под записью в соцсети здесь.

Фото: mport.ua