06 марта 2020, 09:15
Спортивный квест пройдет в Петрозаводске на Комариной тропе
В эту субботу петрозаводчан зовут на разминку и командный квест
7 марта в 12:00 в Петрозаводске пройдет спортивный командный квест. Мероприятие состоится на Комариной тропе на территории бывшего Онежского тракторного завода. Участие – бесплатное, сообщает паблик министерства спорта Карелии.
В программе: разминка в стиле скандинавской ходьбы; квест по ближайшим историческим местам Петрозаводска (команды от 3 человек).
Квест можно пройти пешком, бегом или с палками для скандиходьбы. Победителям приготовили вкусные призы. Зарегистрироваться для участия можно в комментариях под записью в соцсети здесь.
Фото: mport.ua