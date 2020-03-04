Лыжница из Карелии выступила на Первенстве мира в Германии

Карельская спортсменка Ольга Жолудева в эти дни выступает на Первенстве мира по лыжным гонкам в составе сборной России. Соревнования проходят в Германии.

Сегодня в немецком Обервизентале состоялся масс-старт свободным стилем на дистанции 15 км среди девушек 19-20 лет. Ольга стартовала под номером 24 и пришла к финишу одиннадцатой с результатом 37:35.2.

Как отметили в пресс-службе Минспорта Карелии, наша спортсменка показала лучшее время среди всех участвовавших в забеге россиянок.