04 марта 2020, 19:02
Спорт

Лыжница из Карелии выступила на Первенстве мира в Германии

Ольга Жолудева показала лучший результат среди россиянок в сегодняшней гонке на 15 километров

Карельская спортсменка Ольга Жолудева в эти дни выступает на Первенстве мира по лыжным гонкам в составе сборной России. Соревнования проходят в Германии.

Сегодня в немецком Обервизентале состоялся масс-старт свободным стилем на дистанции 15 км среди девушек 19-20 лет. Ольга стартовала под номером 24 и пришла к финишу одиннадцатой с результатом 37:35.2.

Как отметили в пресс-службе Минспорта Карелии, наша спортсменка показала лучшее время среди всех участвовавших в забеге россиянок.

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Ольга Жолудева
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лыжные гонки
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обервизенталь
новости Карелии
Минспорта РК