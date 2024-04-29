29 апреля 2024, 14:47
Ведущая в парк Петрозаводска лестница разваливается после ремонта
На лестнице к парку «Ямка» отвалились плиты, везде валяется мусор
Состояние ведущей в парк «Ямка» в Петрозаводске лестницы оставляет желать лучшего. Фотографии опубликовали в Telegram-канале «Карельский комарик».
Это снимки лестницы со стороны улицы Гоголя.
- Вроде совсем недавно ремонтировали, а уже многие плиты отвалились, валяются на земле,
- сказано в публикации.
Кроме того, от лестницы так и не вывезли мусор, который остался там после ремонта. // фото: канале «Карельский комарик»