Ведущая в парк Петрозаводска лестница разваливается после ремонта

Состояние ведущей в парк «Ямка» в Петрозаводске лестницы оставляет желать лучшего. Фотографии опубликовали в Telegram-канале «Карельский комарик».

Это снимки лестницы со стороны улицы Гоголя.

- Вроде совсем недавно ремонтировали, а уже многие плиты отвалились, валяются на земле,

- сказано в публикации.

Кроме того, от лестницы так и не вывезли мусор, который остался там после ремонта. // фото: канале «Карельский комарик»