29 апреля 2024, 13:08
Схема движения транспорта изменится завтра в центре Петрозаводска
Ограничения введут 30 апреля из-за постройки многоквартирного дома в карельской столице
Со вторника, 30 апреля, в карельской столице изменится схема движения транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петрозаводска.
Въезд автомобилей запретят на улицу Герцена с улицы Красной и проспекта Ленина. Ограничения связаны с постройкой многоквартирного дома, объяснили в мэрии.
Водителей просят быть внимательными, руководствоваться знаками и положениями ПДД, заранее планировать пути объезда. // фото: администрация Петрозаводска