Схема движения транспорта изменится завтра в центре Петрозаводска

Со вторника, 30 апреля, в карельской столице изменится схема движения транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петрозаводска.

Въезд автомобилей запретят на улицу Герцена с улицы Красной и проспекта Ленина. Ограничения связаны с постройкой многоквартирного дома, объяснили в мэрии.

Водителей просят быть внимательными, руководствоваться знаками и положениями ПДД, заранее планировать пути объезда. // фото: администрация Петрозаводска