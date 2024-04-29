Глава Карелии инициировал сбор подарков землякам на СВО к 9 мая

Глава Карелии Артур Парфенчиков инициировал проведения акции ко Дню Победы, в рамках которой все желающие могут поучаствовать в сборе подарков для наших земляков, выполняющих боевые задачи в зоне СВО.

– Вместе мы собирали подарки к Новому году и Рождеству, к 23 февраля. В процесс включились все - от мала до велика: школьники, студенты, трудовые коллективы, бизнес, пенсионеры. А после мы получали от ребят весточки с передовой: всё дошло, благодарим, рады,

– написал на своей странице Артур Парфенчиков.

Пункты сбора откроют с 30 апреля по 4 мая в каждом районе республики – о месте и времени их работы можно узнать в районных и окружных администрациях. В столице Карелии сбор пройдет в Администрации Петрозаводска по адресу: пр. Ленина, 2.

В качестве подарков для военнослужащих подойдут:

- из вещей: термокружки, средства личной гигиены, налобные фонарики, окопные свечи, мультитулы, батарейки, аккумуляторы, сигареты;

- из одежды: нательное белье, носки;

- из продуктов: орехи и сухофрукты, чай и кофе, мед и джемы, конфеты и витамины.

Продукты не должны быть скоропортящимися, изделия из стекла также не желательны: важно доставить нашим героям всё в целости и сохранности. // фото: правительство Карелии