Скончалась многократная чемпионка Карелии и ветеран спорта

Не стало ветерана карельского спорта Лидии Филатовны Морозовой. Об этом сообщили в минобразования и спорта Карелии.

Многократный чемпион Карельской АССР, призер чемпионатов и первенств РСФСР по скоростному бегу на коньках, мастер спорта СССР ушла из жизни 27 апреля. Она перед этим долго болела.

Лидия Филатовна родилась 18 февраля 1949 года в Петрозаводске. Окончила отделение физвоспитания Петрозаводского педучилища № 1 по специальности «физическая культура». Потом - факультет физвоспитания Карельского государственного педагогического института.

Успешно выступала в составе сборной команды КАССР и сборной команды Российского Совета ДСО «Спартак» по скоростному бегу на коньках на крупнейших всероссийских и всесоюзных соревнованиях.

Многократно становилась чемпионом республики и Российского Совета ДСО «Спартак», побеждала на Спартакиадах Северо-Запада РСФСР, была призером чемпионатов и первенств РСФСР. Стала мастером спорта СССР и кандидатом в состав молодежной сборной страны.

В 30 лет Лидия Филатовна ушла из большого спорта. Работала в системе Карельского республиканского Совета ДСО «Спартак» и в Петрозаводском городском Спорткомитете. Многое сделала для развития производственной физкультуры, популяризации спорта и сохранения основ физкультурно-спортивного движения в Петрозаводске в 1990-е годы.

Прощание с Лидией Филатовной состоится 30 апреля, с 12:00 до 13:00 в городском траурном зале на улице Вольная, 4. // фото: минобразования и спорта Карелии