В Петрозаводске прошел полевой этап городской игры «Зарница 2.0»

В столице Карелии завершился полевой этап военно-патриотической городской игры «Зарница 2.0» (6+). Участники соревновались в кросс-биатлоне, поиске пострадавшего, информационном конкурсе, перетягивании каната. В состязаниях приняли участие команды трех возрастных групп.

«Зарница 2.0» — это военно-патриотическая игра, в ходе которой участники обучаются навыкам начальной военной подготовки и поведению в экстремальной ситуации, в том числе, в случае угрозы возникновения террористического акта.

Этап игры «Зарница 2.0» организован Детско-юношеским центром при поддержке мэрии Петрозаводска, Движения Первых, а также Карельских региональных общественных организаций - «Скауты Карелии» и «Богатырская Застава». // Видео: телеканал Ника плюс.