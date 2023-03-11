11 марта 2023, 11:41
Погода

Вечером Карелию накроет сильная метель

Снег и ветер придут в республику 11 марта

К вечеру жители Карелии должны ожидать непогоду. Снег и сильный ветер начнутся вечером, предупредили в ЕДДС Петрозаводска.

Синоптики спрогнозировали начало метели примерно в 19:00 – 21:00 в субботу.

Усиление юго-восточного и восточного ветра ожидается по юго-западным районам. Порывы будут достигать 15-17 м/с.

Под действие этого неблагоприятного погодного явления может попасть и Петрозаводск. // фото: Dreef/ istockphoto.com

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новости Карелии
Петрозаводск
метель