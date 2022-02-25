«Вечерний Ургант» сняли с эфира из-за общественно-политических событий

Уже третий день в эфире Первого канала нет популярной передачи «Вечерний Ургант». Последний выпуск шоу был 21 февраля. Издание «Подъем» связало отмену эфиров с ситуацией вокруг Украины.

Издание приводит комментарий пресс-секретаря Первого канала Ларисы Крымовой. Она заявила, что «текущая переверстка связана с важными общественно-политическими событиями».

Ранее Иван Ургант написал в Instagram: «Страх и боль. Нет войне!». Публикацию он проиллюстрировал черным квадратом. Сценарист программы Александр Гудков тоже высказался о ситуации с Украиной.

- Мне стыдно, что я родился в этот день, - заявил он, когда объявили о начале военной операции.

При этом Крымова сказала, что Иван Ургант продолжит работать на канале. Но выход программы возобновят, не уточняется. В сетке вещания на 25 февраля ее нет. // Фото: 1tv.ru