Кемский район возглавила Светлана Долинина

Главой администрации Кемского района стала Светлана Долинина. Об этом сообщает официальный паблик администрации.

До 22 февраля Долинина исполняла обязанности главы района. Накануне она была выбрана полноправным руководителем.

Напомним, предыдущий глава администрации Кемского района Дмитрий Петров покинул свой пост после новогодних праздников. Власти Карелии признали неэффективной работу Петрова в период подготовки коммунальных сетей к зиме. Это и послужило причиной его отставки. Фото источника