07 июля 2023, 17:21
Вдоль проспекта в Петрозаводске не построили тротуар для пешеходов
Пешеходную зону в карельской столице оборудовали после вмешательства прокурора
Около дома № 43 по проспекту Александра Невского в Петрозаводске не было тротуара. Об этом прокурору Карелии жители рассказали во время личного приема, сообщили в надзорном ведомстве.
Горожане не могли нормально перемещаться вдоль проезжей части, они явно были не в безопасности, особенно маломобильные граждане.
Администрации Петрозаводска вынесли представление, после этого напротив дома убрали ограждения парковочного кармана и поставили бетонные блоки, чтобы туда не смогли проехать автомобили. // фото: www.freepik.com