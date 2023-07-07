Вдоль проспекта в Петрозаводске не построили тротуар для пешеходов

Около дома № 43 по проспекту Александра Невского в Петрозаводске не было тротуара. Об этом прокурору Карелии жители рассказали во время личного приема, сообщили в надзорном ведомстве.

Горожане не могли нормально перемещаться вдоль проезжей части, они явно были не в безопасности, особенно маломобильные граждане.

Администрации Петрозаводска вынесли представление, после этого напротив дома убрали ограждения парковочного кармана и поставили бетонные блоки, чтобы туда не смогли проехать автомобили. // фото: www.freepik.com