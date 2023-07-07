Помещение бывшего арт-кафе в Петрозаводске продают за 50 млн рублей

Помещение бывшего арт-кафе FM в центре Петрозаводска выставлено на продажу. Объявление появилось на сайте объявлений Avito.

За стены бывшего клуба в подвальчике, соседствующего с филармонией и театром, просят 50 миллионов рублей.

Площадь выставленного на продажу объекта почти 700 квадратов. Серьезных вложений помещение не требует, но нуждается в частичном косметическом ремонте.

Также на сайте появилось объявление о продаже здания на Антикайнена, где находится офисе одного из российских банков. Его торгуют за 240 миллионов рублей.