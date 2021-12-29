ВЦИОМ узнал у россиян, какие подарки они считают бесполезными

Социологи узнали у россиян, какие подарки на Новый год они могут назвать бесполезными. ВЦИОМ показал результаты проведенного исследования. В частности, 6% респондентов назвали ненужными сувениры и статуэтки, 3% - кухонную утварь, столовые приборы, 2% - носки, безделушки, конфеты, сладости и шоколад.

По наблюдению ВЦИОМ, женщины в три раза чаще, чем мужчины, называли бесполезными и ненужными сувениры и статуэтки, косметику и в два раза чаще - кухонную утварь, посуду и столовые приборы. Лишь 7% участников опроса назвали нужными все подарки, которые они получили на праздник.

71% опрошенных россиян не приходилось получать бесполезные и ненужные новогодние подарки, а 27% респондентов такие подарки получали. Социологи также узнали, сколько россиян передаривают подарки. Оказалось, что практически никогда не передаривают подарки 88% респондентов, каждый десятый опрошенный иногда передаривал полученные подарки (10%). Также опрос показал, что женщины делают это в два раза чаще (13%), чем мужчины (6%).

ВЦИОМ провел телефонный опрос 25 декабря, его участниками стали 1600 человек. (фото pixabay.com, JESHOOTS-com)