Важная новость для семей с детьми

С сегодняшнего дня прекращается временный порядок продления ежемесячных выплат из материнского капитала, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом со ссылкой на Пенсионного фонда по Карелии.

Временный порядок ввели почти год назад из-за пандемии COVID-19. Все выплаты семьям, срок предоставления которых истек с апреля прошлого года по 1 марта, были автоматически продлены Пенсионным фондом России без заявления от родителей и без подтверждения доходов семьи.

Теперь выплаты начнут продлеваться по заявлению. Его можно подать через личный кабинет на портале фонда или портале госуслуг. Заявление владельца сертификата или его представителя также принимается во всех клиентских службах пенсионного фонда и в МФЦ, оказывающих такую услугу.

В Карелии ежемесячная выплата из средств материнского капитала для семей, которые обратились за ней в 2021 году, составляет 13 713 рублей.

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