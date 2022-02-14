14 февраля 2022, 19:52
Спорт

Валиева прокомментировала допинг-скандал на Олимпиаде

Выдающаяся российская спортсменка призналась, что устала эмоционально

15-летняя российская фигуристка Камила Валиева впервые прокомментировала допинг-скандал на Играх в Пекине, разгоревшийся вокруг ее сомнительной пробы.

Фигуристка в беседе с Первым каналом заявила, что эмоционально устала за последние дни, которые были для нее очень сложными. Валиева рассказала, что на слушаниях Спортивного арбитражного суда провела семь часов с одним перерывом на 20 минут.

«Это было сложно очень. Это, видимо, один из этапов, который я должна пройти»,

- цитирует РБК спортсменку.

Она рассказала, что счастлива находиться на Олимпийских играх.

«Буду надеяться, что я максимально настроюсь и покажу свои результаты», - добавила она.

Спортсменка сказала, что видела добрые пожелания, ей очень приятно, поскольку поддержка для нее очень важна.

15 февраля в женском одиночном катании состоится короткая программа, 17 февраля – произвольная программа. Валиева получила 26-й стартовый номер на короткую программу. Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.

Ранее стало известно, что декабрьская допинг-проба россиянки дала положительный результат на запрещенное вещество триметазидин. Началось разбирательство. 14 февраля стало известно, что фигуристке разрешили участвовать в личном турнире Олимпиады. Однако международный олимпийский комитет заявил, что награждение проводиться не будет, если Валиева попадет на пьедестал. При этом судьба медали командных соревнований пока неизвестна. (фото Reuters, sportmail.ru)

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Метки: 
Камила Валиева
допинг-скандал
олимпиада
фигуристка
одиночное катание
Пекин