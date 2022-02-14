14 февраля 2022, 17:52
Ольга Жолудева вошла в десятку сильнейших на Кубке Скандинавии
Карельская спортсменка, представляющая сборную России, стала девятой в гонке на 10 км
Пока российские лыжники демонстрируют силу и выносливость на Олимпийских играх в Пекине, карельские спортсмены соревнуются в Европе.
Карельская спортсменка Ольга Жолудева вошла в десятку сильнейших на Кубке Скандинавии, сообщается в спортивном паблике «ВКонтакте».
В гонке классическим стилем на дистанции 10 км в Эстонии лыжница оказалась девятой. Все призовые места заняли спортсмены из Норвегии. (фото vk.com)