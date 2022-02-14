Пока российские лыжники демонстрируют силу и выносливость на Олимпийских играх в Пекине, карельские спортсмены соревнуются в Европе.

Карельская спортсменка Ольга Жолудева вошла в десятку сильнейших на Кубке Скандинавии, сообщается в спортивном паблике «ВКонтакте».

В гонке классическим стилем на дистанции 10 км в Эстонии лыжница оказалась девятой. Все призовые места заняли спортсмены из Норвегии. (фото vk.com)