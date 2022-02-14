Из-за Валиевой МОК отменил награждение призеров-фигуристов

Церемонию награждения по итогам личных соревнований у фигуристок на пекинской Олимпиаде отменят, если россиянка Камила Валиева войдет в тройку призеров. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу МОК.

Свое решение комитет объяснил соображениями справедливости: ведь в церемонии не должен участвовать спортсмен, получивший положительный результат образца допинг-пробы.

Также в МОК отметили, что после завершения дела Валиевой Международный олимпийский комитет организует достойное награждение.

Кроме того, в МОК сообщили, что, если россиянка попадет на пьедестал Олимпиады в одиночном катании, церемонию тоже отменят.

Ранее Спортивный арбитражный суд позволил Валиевой выступить в одиночных соревнованиях. // Фото: betonmobile.ru