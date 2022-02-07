Вакцину «КовиВак» будут испытывать на детях от 3-х лет

Ставшую в России дефицитной вакцину «КовиВак» разрешили испытывать на детях. Третью фазу клинических исследований будут проводить в Петербурге, ее одобрил Минздрав РФ, передает ТАСС.

Цель испытаний обозначили как оценка переносимости, безопасности и иммуногенности препарата с участием детей.

Клинические испытания будут проходить в четырех клиниках - в Перми, Самаре, Подмосковье и Петербурге. Участие в них примут 1 050 пациентов.

- Мы получили разрешение на проведение клинических исследований инактивированной вакцины «КовиВак» для детей и подростков от 3 до 17 лет, — рассказал генеральный директор Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов.

Он надеется в этом году получить разрешение для профилактической вакцинации детей и подростков.

Напомним, «КовиВак» одобрили в России в феврале прошлого года. Препарат пользовался большим спросом и быстро стал дефицитным. // Фото: prokazan.ru