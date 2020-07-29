Вакцина от коронавируса может поступить в оборот уже в августе

Регистрация вакцины от коронавирусной инфекции (COVID-19), которую разработал центр Гамалеи, ожидается 10-12 августа, разрешение на гражданский оборот планируется получить 15-16 августа, сообщает РИА Новости.

"10-12 августа должны быть готовы документы о регистрации, после проверки в Росздравнадзоре 15-16 августа ожидается получение документа, который является разрешением на гражданский оборот",

- рассказал собеседник агентства.

Он пояснил, что в данный момент вакцина передана в научный центр экспертизы, и если все будет хорошо, Минздрав выдаст регистрационное удостоверение, после этого документы передадут в Росздравнадзор, где определят, что вакцина соответствует регистрационному удостоверению, после чего выдадут документ, который является разрешением на гражданский оборот - и вакцина станет доступна.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков пока с осторожностью высказывается о перспективах препарата. Он отмечает, что помимо осложнений возможен, к примеру, краткосрочный эффект с необходимостью повторной иммунизации.

Таким образом, окончательную эффективность вакцины сможет подтвердить только ее массированное применение.